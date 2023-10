Reprodução/Instagram Rafael Cortez e Rachel Sheherazade

Nas redes sociais, os artistas estão reagindo ao "fenômeno" Rachel Sheherazade, eliminada do reality "A Fazenda", da Record, nesta quinta-feira (19). Segundo o músico, jornalista, ator, comediante e, acima de tudo, realizador de conteúdos Rafael Cortez, "aquilo" não tem nada a ver com ela. "Seu nível é muito acima da média da 'Fazenda'. Foi livramento!", escreveu o ex-CQC por meio do Instagram.

Lucas Guimarães, conhecido por ser casado com Carlinhos Maia, também deu "as caras" por lá: "A gente está sofrendo mais do que a Rachel. Que mulher linda, educada e inteligente, nos ensinou sobre valores e comportamentos humanos. É gigante e, para onde for, irá brilhar". Já a ex-BBB Gizelly Bicalho descreveu o sentimento de boa parte do público ao frisar que o seu coração "estava partido".





Para quem não está por dentro da polêmica, a ex-âncora do telejornal da emissora de Silvio Santos se desentendeu com outra participante do programa, Jenny Gontijo (ex-Miranda), por conta da divisão de tarefas da casa. Aí deu nisso!