Ex-BBB torce por ex-BBB? Nem sempre. Um exemplo disso é Eliezer Neto. Apesar de ter dois ex-participantes do reality da Globo no elenco da nova temporada da "Fazenda", da Record, o namorado de Viih Tube resolveu puxar a torcida para Rachel Sheherazade.

Tanto é que o ex-brother não escondeu o descontentamento com a notícia da eliminação da jornalista nesta quinta-feira (19). A peoa foi expulsa após ter posto a mão no rosto de Jenny Miranda, a fazendeira da semana. As cenas, no entanto, foram cortadas, e o pessoal de casa não assistiu ao que realmente aconteceu.





"Acabou o programa", começou desabafando por meio do X (antigo Twitter). A partir daí, ele foi soltando outras frases, como: "Pensando bem, foi ótimo para ela, saiu aclamada, amada, vencedora da edição e maior que 'A Fazenda'. Melhor do que ficar até dezembro". Por último, cravou: "Queremos Rachel indo direto para o 'BBB'".

Entre as respostas que pipocaram no post, encontramos uma variedade de comentários, que vão desde "O Walter Mercado quer surfar no hype de absolutamente tudo, incrível", passando por "Sheherazade vai ter sucesso sem precisar se submeter a isso novamente", até o seguinte alerta: "Boninho declarou que não coloca ninguém que já tenha feito outros realities".

