Daniel Ribas Carol Roberto

O luxuoso bday de 50 anos do apresentador Rodrigo Faro, que está no comando do "Hora do Faro", da RecordTV, não foi o único a agitar a cidade de São Paulo na noite desta quinta-feira (19), não. O da atriz, cantora, compositora e dubladora Carol Roberto também.

Daniel Ribas Carol recepciona o elenco da 'Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo'





A artista, que interpretou a Alcione na fase infantojuvenil do espetáculo "Marrom, o Musical" e será vista em janeiro nos cinemas, dando vida à Milena no longa "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo", inspirado na linha de HQs da MSP, escolheu uma badalada casa noturna na Vila Olímpia para festejar a nova idade e recepcionar os seus convidados.





Daniel Ribas Carol Roberto é ladeada pelos irmãos e os pais

Mais do que isso, mostrar o resultado do videoclipe da faixa "Invisível", que leva a assinatura de Adenis Vieira e Diego Campagnolli. "Meu aniversário de dezoito anos é a minha transição. A Carol deixa de ser uma adolescente para virar uma jovem mulher, e eu estou animada com tudo isso", declarou durante rápido bate-papo com o iG Gente.