O mundo da animação brasileira está em festa, e não é para menos. "O Menino Maluquinho", da Netflix, baseado na criação de Ziraldo, conquistou uma chance no Emmy Internacional, na categoria Kids Animation.

Carol Roberto, uma das joias da coroa desse audiovisual, responsável por dar voz a Julieta, amiga inseparável de Bocão e do protagonista, não escondeu a alegria durante rápido contato com o site.









"Fiquei emocionada ao saber que a série havia sido nomeada. Sou feliz por fazer parte disso tudo. É muito bom ver a nossa arte conquistar esses feitos. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade e a toda a equipe pelo trabalho que fizemos juntos", derreteu-se a artista.

Com a mesma pegada dos quadrinhos, a obra mostra o "garoto de 10 anos com imaginação fértil" vivendo aventuras – e se metendo em confusões – ao lado de seus amigos. Desta vez, porém, com (muito) mais diversidade e histórias que se encaixam na sociedade atual.