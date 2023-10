Reprodução/Instagram Rafinha Bastos

Rafinha Bastos fez um vídeo para falar do procedimento cirúrgico a que se submeteu e jogar luz ao trabalho do tricologista Marcio Ravagnani, principalmente pelo fato de o especialista, referência mundial na área, ter "resgatado" o seu visual mais rockabilly.

"E o que você me diz desse topete maravilhoso? Aí, doutor Marcio, excelente resultado, hein! Tinha perdido dois centímetros, e ele me devolveu. E sabe como é, ganhar 'dois centímetros' em certos lugares do corpo faz diferença", expôs o ex-CQC com seu jeito peculiar de ser.





Reprodução/Instagram Rafinha Bastos





O comediante e apresentador realizou a cirurgia na clínica de Ravagnani em São Paulo após notar os fios "andando para trás, indo embora, e a testa elevando em um dedo e meio, dois", como fez questão de ressaltar durante participação em um podcast.

"A linha capilar frontal, muitas vezes, é o ponto focal da calvície, e sabemos que a perda de cabelo na área pode começar a incomodar. Em alguns casos, o problema do cliente se limita à hairline. Esse foi o caso do Rafinha", explicou o renomado profissional.