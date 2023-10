Divulgação Gutto Soares e Nivaldo Marques

Nesta quarta-feira, véspera de feriado, Gutto Soares disponibilizou em seu canal do YouTube o videoclipe de "Gabriela", colaboração com o cantor Nivaldo Marques, que vem levantando a onda da lambada entre as músicas mais executadas do Brasil com "Tem Cabaré Essa Noite".

"Alguém viu a Gabriela? Assista agora, saiu! Já disponível em todas as plataformas digitais", escreveu o mineiro na legenda de uma postagem em que anuncia a novidade e traz trechos do audiovisual. Para quem não sabe, esse hit foi um dos que o tornaram conhecido no meio. O outro é "Coração no 150", feat com MC Mirella e Dynho Alves.









A regravação vem na rasteira do sucesso anterior, "Como é, amigo?", no qual divide os vocais com o influenciador Super Odair. Entre os comentários, há frases como: "Cadê tu, Gabriela?", "ficou demais, meu ídolo", "arrasou, Gutto" e "estava ansiosa para esse lançamento". O artista de Nazaré, cidade do recôncavo baiano, que canta "desde novinho", também compartilhou o conteúdo fonográfico em suas redes sociais. Olha só: