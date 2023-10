Divulgação Rodrigo Alvarez

No dia 19 de outubro, a TV Aparecida dá o start inicial à série "Expedições ao Sagrado". Com externas de Rodrigo Alvarez e apresentação do não menos talentoso Sergio Patrick, a obra é resultado das viagens feitas por Alvarez para o projeto "Jornada Infinita" e será exibida toda quinta-feira, às 22h, com reapresentação aos domingos, às 16h50.

Estudioso da história da religião, com oito livros publicados, Alvarez, que deixou a emissora dos Marinho e, desde 2023, vem percorrendo lugares sacros pelo mundo, comentou sobre o trabalho, cuja primeira temporada terá 24 episódios.

"Estou muito animado. Até agora, já visitamos seis países: passamos pelos Estados Unidos, arquipélago de Malta, diversas partes da França, Itália, Israel, Eslovênia e pela Cisjordânia, na Palestina. Tenho certeza de que será o começo de uma parceria duradoura que vai acarretar benefícios para o espectador", destacou ao iG Gente.





Rodrigo, que anteriormente produziu a docussérie "Os Caminhos de Jesus" para o Globoplay, frisou que, em "Expedições ao Sagrado", a qualidade será a mesma, tanto de imagem quanto de conteúdo. Entre os destinos desbravados estão o Monte Sodoma, o Museu do Louvre, as Catacumbas de Santa Águeda e o vilarejo de Caná, citado no Evangelho de João.

Quem também está na mesma ansiedade e expectativa é o apresentador Sergio Patrick, que já foi repórter internacional da Band, SBT e CNN Brasil. Caberá a ele "coordenar" o público ao longo das expedições. "Não vejo a hora. Vai ser o nosso momento de peregrinação, através do programa, para conhecer melhor as narrativas que fazem desses locais tão importantes, mesmo depois de alguns milhares de anos", finalizou.

