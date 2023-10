Reprodução/Instagram Atleta famoso e casado leva fora de empresária em rede social

Pelo visto, tem um esportista conhecido querendo "dar um perdido" em sua companheira de muitos anos. É que a coluna, que tem olheiros antenados em todos os cantos do Brasil, ficou sabendo que o rapaz em questão se encantou por uma bela paulistana de 20 e poucos anos em recente aterrissagem na Terra da Garoa. Ele a descobriu enquanto fuçava o Instagram.

Valendo-se do nome forte que criou (sim, o cara é reverenciado internacionalmente), jogou o primeiro xaveco por meio do direct message. Depois, preocupado com o silêncio da beldade, que é comprometida e não faz a linha alpinista social, começou a stalkear os perfis dela até encontrar o pessoal.

Aí, lá, fez uma série de elogios, reforçou o convite para ir encontrá-lo no hotel e revelou que, se precisasse, chamaria um carro de aplicativo para ir buscá-la. O moço, no entanto, só não contava com o desfecho. "Me abordou como se eu fosse ficar interessada. Se acha demais. Dei block na hora e confesso que só pensei na mulher dele", confidenciou. Complicado, né?