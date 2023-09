Reprodução/Instagram Gutto Soares

O cantor Gutto Soares não poderia estar mais empolgado com o sucesso de sua empreitada musical, ao lado de Super Odair, dono do bordão "Como é, amigo?". Afinal, os versos da faixa continuam viralizando nas redes sociais e foram até parar no perfil do criador de conteúdo e influenciador digital Juliano Gonçalves, um dos queridinhos da web no momento.









Fazendo jus ao ditado popular "o show não pode parar", o mineiro já tratou de preparar o seu novo trabalho. Desta vez, ao lado de Nivaldo Marques, que vem erguendo a onda da lambada entre as mais ouvidas do país com "Tem Cabaré Essa Noite".

Divulgação Gutto Soares e Nivaldo Marques





Juntos, os artistas regravaram "Gabriela", um dos grandes clássicos da discografia de Gutto. As cenas do videoclipe foram feitas nesse fim de semana, em Salvador, Bahia. "Felicidade é a palavra que me define", afirmou o sertanejo ao site.