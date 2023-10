Reprodução/Instagram Sandy e Lucas Lima

Das duas, uma: ou o casamento já estava desgastado, ou a cantora Sandy e o músico Lucas Lima dormiam em camas ou cômodos distintos. Isso porque uma fonte da coluna, presente no cruzeiro comemorativo das "cinco décadas de estrada" dos ídolos sertanejos Chitãozinho e Xororó, ocorrido entre os dias 13 e 16 de julho, na Flórida, nos Estados Unidos, revelou que os famosos estavam hospedados em quartos diferentes.

A ideia, que ainda é vista como tabu na sociedade e carrega o peso de ser a sentença do fim, tem se mostrado em alta e bem-sucedida, contribuindo para a privacidade e o bem-estar dos envolvidos. "A intimidade deles não tem de ser justificada para ninguém, mas reconheço que esse detalhe me chamou atenção após o anúncio do término. Inconscientemente me peguei ligando os pontos", disse a antenada cruise lover.





Sandy e Lucas propagaram a decisão por meio das redes sociais no último dia 25. "Não teve briga, mágoa, traumas. Nós conseguimos enxergar que esse era o melhor caminho, e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que fomos um: com muito amor, respeito e amizade. A família que nós construímos é para sempre", declararam.

Mas, antes que a gente acabe mudando de assunto, existe um detalhe a ser mencionado: na madrugada desta sexta (6), o multi-instrumentista gaúcho usou os stories para anunciar que estava a caminho do continente europeu para "acompanhar" a ex-mulher em uma turnê, que inclui paradas em Portugal, Irlanda e Inglaterra. "Partiu Zoropa", brincou na legenda.

Reprodução/ Instagram Lucas Lima no aeroporto





Procurados, ambos não retornaram até o fechamento do texto, mas o espaço segue aberto, caso queiram se pronunciar.