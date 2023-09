Paprica Fotografia Flávia Reis

Afinal, ser excessivamente dramática é uma característica somente das mulheres ou isso foi associado a elas ao longo da história? Para responder a essa pergunta, Flávia Reis mergulha no universo das neuroses em seu solo, "Neurótica", que completa 10 anos de muito sucesso, estreando nova temporada no Teatro UOL, no Shopping Pátio Higienópolis, no último dia 1º.

Paprica Fotografia Flávia Reis em 'Neurótica'





No roteiro criado em parceria com Henrique Tavares e dirigido por Márcio Trigo, a carioca se divide entre 11 personagens, retratando diferentes tipos. Temos a moça que perde o próprio carro no estacionamento, a idosa descrente que prevê o fim do mundo ao comer um tomate com agrotóxico, e a Fernanda, uma cerimonialista que se embola ao atender vários celulares ao mesmo tempo; esses são alguns exemplos do que é encontrado na encenação.





Paprica Fotografia Flávia Reis em 'Neurótica'





A identificação do público é inevitável, e Flávia comemora, dizendo: "Faço esse monólogo há tantos anos, e o pessoal pede sempre para eu voltar! Esse é um bom sinal de que a comédia que faço é provocadora e está viva. É bom rir de quanto somos ridículos tentando controlar a vida! A plateia fica mais leve ao ver os problemas de outro ponto de vista".

Paprica Fotografia Flávia Reis em 'Neurótica'





No entanto, nem só de humor vive a artista. Recentemente em "Travessia", Reis emocionou o país na pele da "Marineide", uma mãe que teve a filha (Karina, de Danielle Olímpia) envolvida no crime de pedofilia. A história de Gloria Perez a fez chorar. "Antes de tudo, sou atriz. Gosto de trabalhar com o riso e com o drama. Marineide era amorosa e leve, mas veio alertar sobre um transtorno muito comum. Foi duro, indigesto", revelou ao site.