"Rústico" é mais do que o título do primeiro álbum solo de Zezé Di Camargo. É o sinônimo do estilo de vida escolhido pelo sertanejo desde que começou a pandemia. Consequentemente, traz DVD, EPs e apresentações, e tem percorrido o Brasil. Na Terra da Garoa, por exemplo, ele será visto e apreciado no dia 1º de setembro, a partir das 22h, na Vibra São Paulo.

No repertório, destacam-se canções como "Banalizaram", "Pedras", "Te Vi, Bebi", "Fraude", "35 Latas de Cerveja" e "Vou Ter Que Tomar Uma". O multitalentoso artista também promete hits de sua autoria e sucessos da trajetória da dupla que tem com o irmão Luciano. Sendo assim, clássicos como "É o Amor", "Muda de Vida", "Dois Corações", "Flores em Vida" e "Pão de Mel" não ficarão fora.





Zezé Di Camargo, no entanto, fez questão de comunicar que esse trabalho não significa uma separação do caçula, mas, sim, um projeto pessoal pelo qual vem se dedicando há bastante tempo. "Por conta do isolamento social, provocado pelo coronavírus, voltei às origens e levei a minha mulher e os meus pais para a fazenda em Araguapaz, Goiás. Lá, dia a dia, crescia a vontade de produzir algo com o meu jeito de ser", afirmou.

Com direção de Anselmo Troncoso, produção musical de Felipe Duran, supervisão de Rafael Vannucci e Emmanoel Camargo, "Rústico" foi gravado no final de 2021. O resultado pode ser conferido nas principais plataformas digitais, no canal do cantor e compositor no YouTube e em todas as rádios do país.