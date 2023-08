Reprodução/Globo/Instagram - 14.08.2023 Zezé Di Camargo opinou sobre polêmica familiar de Larissa Manoela





Zezé di Camargo opinou sobre a polêmica familiar de Larissa Manoela e foi criticado nas redes sociais. Durante participação no "Encontro" desta segunda-feira (14), o cantor relembrou a relação com a mãe da atriz, Silvana Taques, e questionou a "verdade" nos conflitos da artista com os pais.

Camargo contou que conhece Larissa desde a infância, quando descobriu que Silvana era fã dele e já trabalhavam juntos no mesmo estúdio. "Conheço a Larissa e a mãe dela, principalmente, desde ela criança. Nós gravávamos nossos discos em um estúdio em São Paulo. A mãe dela, por ser fã da gente, levava ela e ficava no estúdio até 2h e 3h da manhã, vendo a gente gravar. Cresci vendo ela e a mãe juntas. Aquilo para mim é uma relação de mãe e filha, para mim não tem uma relação mais pura, mais verdadeira", declarou.





"Dessa situação, você imaginar que isso tudo seja verdade, para gente é uma surpresa imensa. Mas a gente não pode se intrometer, porque a gente não sabe da verdade que rola por trás de cada situação. O que eu torço é para que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Que ela, sendo a filha amada pelo pai e pela mãe, e o pai e a mãe sendo os pais amados por ela [...] Torço para que tudo seja, talvez, um mal-entendido, uma confusão. É muito triste", complementou.

O questionamento de Zezé rendeu críticas no Twitter. "Zezé Di Camargo coloca em dúvida a situação da Larissa Manoela, lamentável. As mulheres não têm um minuto de paz", afirmou uma pessoa. "E o Zezé di Camargo tentando passar pano para os pais da Larissa Manoela?", observou outra. "Alguém, por favor, tira o microfone do cantor Zezé? Porque o mesmo está achando que o aconteceu e acontece com a Larissa é algo que pode ou não ser verdade", criticou mais uma.

Os comentários no programa matinal da Globo acontecem após Larissa Manoela detalhar o rompimento com os pais em uma entrevista ao "Fantástico" , exibida no último domingo (13). A atriz explicou os atritos com os familiares, como o desconhecimento de informações financeiras sobre a profissão, que motivaram a decisão de passar a cuidar da própria carreira.

