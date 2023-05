Reprodução / internet Rita Lee e Zezé Di Camargo

Antes de morrer, a cantora e compositora Rita Lee era conhecida por ser uma defensora fervorosa dos direitos dos animais e vegetariana há décadas. Ela compôs junto com Chico César a música "Odeio Rodeio", que reflete uma postura crítica em relação aos eventos.

Rita teve uma briga com Zezé Di Camargo que durou anos, em virtude das opiniões divergentes sobre rodeios. Na época, a cantora era uma das apresentadoras do programa de TV Saia Justa, do GNT, e criticou Zezé por participar e a autora de novelas Glória Perez por incluir rodeios na novela "América".





Em resposta, Zezé retrucou as declarações de Rita, e propôs que eles fossem acompanhados por um veterinário a um rodeio. “Se o laudo técnico comprovar maus-tratos aos animais, nunca mais canto nesses eventos", disse o cantor.

A briga gerou polêmica, e em 2007, Rita Lee foi processada pelos organizadores da Festa do Peão de Barretos sob a acusação de chamá-los de 'bandidos' em entrevista ao Fantástico.

Nesta terça-feira (09), o perfil oficial da dupla sertaneja Zezé Di Camargo & Luciano lamentou a morte de Rita Lee e homenageou a cantora no Instagram: "Lança, menina. Lança todo esse perfume no Céu! Perfuma os anjos com a sua música porque aqui na Terra nós não ficamos imunes ao teu amor e tua arte que têm cheiro eternamente de alegria... Descanse em Paz, nossa Rainha do rock!".





