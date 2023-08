Reprodução/Instagram Gretchen e Jair Bolsonaro

Gretchen não digeriu muito bem a necessidade de permanência de Jair Bolsonaro na manhã desta quarta-feira (23), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Segundo o advogado do ex-chefe de Estado, Fabio Wajngarten, a entrada na casa de saúde se deu por causa de sua condição clínica, principalmente no sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo.

Os sintomas, ainda de acordo com Wajngarten, são consequência da facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018.





Do tipo que não costuma fugir ao enfrentamento, a voz dos hits "Melô do Piri Piri" e "Conga Conga Conga" compartilhou a sua opinião por meio das redes sociais. Em um dos trechos, deixou subentendido que o capitão reformado do Exército costuma agir de acordo com os próprios interesses.

"Toda vez que tem um depoimento, inventa uma doença. Afe. Já cansou. Todo mundo sabe que é mentira. E o pior: se interna sempre no mesmo lugar com o mesmo médico", escreveu a rebolativa artista, referindo-se ao fato de suas declarações à Polícia Federal no caso das joias estarem marcadas para 31 de agosto.