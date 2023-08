Reprodução/Instagram Diego Grossi e Franciele Grossi

Franciele Grossi e Diego Grossi, do "Big Brother Brasil" e do "Power Couple Brasil", da Globo e RecordTV, respectivamente, curtiram dias de paz e calmaria na serra. Os dois, que passaram por uma situação conturbada no relacionamento no ano passado, chegaram a se separar e, pouco tempo depois, anunciaram a reconciliação, se hospedaram em uma das três luxuosas acomodações do Alto da Galícia, em Bom Jesus dos Perdões, no interior de São Paulo.

Por lá, celebraram sete anos de casados e reforçaram promessas sentimentais. "Bodas de lã com meus amores no paraíso 'Alto da Galícia'. Minha cabana tem uma hidromassagem com vista panorâmica, além de uma cozinha completa. Experiência única, estamos amando cada detalhe. Estou postando nosso dia a dia nos stories! Ah, e o Enrico, o melhor que temos, está desfrutando de tudo. Guento, não!", disse ela, aos risos.





Reprodução/Instagram Franciele, Enrico e Diego Grossi





Em outro post, Fran fez um resumo dos melhores momentos. "Nos conectamos à natureza e aproveitamos cada instante com nosso pinguinho. Descansamos e até curtimos uma pesca para o jantar. Foi demais, já quero mais!", escreveu a ex-sister, complementando, em seguida, que aquela era uma dica de lugar aconchegante, sofisticado e rodeado de verde.

Entre os comentários, pipocaram frases como: "família linda", "já salvei a dica" e "o problema de um destino assim é não querer voltar para a cidade".