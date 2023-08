Carlos Sales Carina Sacchelli

Carina Sacchelli está festejando seus novos feitos nas telonas. No mês passado, ela entrou em cartaz com a comédia romântica "Um Dia Cinco Estrelas", de Hsu Chien, e, no último dia 3, com "Destinos Opostos", de Walther Neto. A produção, que aborda o rally dos sertões, foi rodada no Pantanal, Jalapão, Las Vegas e Campo Grande. Ainda em 2023, a atriz será uma das estrelas do projeto audiovisual "Morando com o Crush", também com direção de Chien, que conta com Marcos Pasquim, Giulia Benite e Vitor Figueiredo.

Com 40 anos de idade e 18 de carreira, a paulista se formou pelo CAL, fez especialização em "Acting for Film", em NYC, brilhou em mais de 50 filmes publicitários e participou de mais de 15 peças; como produtora, busca por investimento para levantar novos espetáculos. Há sete meses, inclusive, está em São Paulo com "Pra Você Lembrar de Mim". O projeto, dirigido por Elias Andreato, mostra a relação de um pai (Eduardo Martini) com Alzheimer que passa a ser cuidado pela filha (Carina).

Carina Sacchelli e Eduardo Martini em 'Pra Você Lembrar de Mim'





Em seu currículo ainda constam "Sítio do Picapau Amarelo", da Globo, e "O Negócio", da HBO, além das novelas "Poder Paralelo" e "Cidadão Brasileiro", da RecordTV. Atualmente, Sacchelli pode ser vista na pele de uma dançarina de striptease no longa-metragem "Virando a Mesa", de Caio Cobra, e no folhetim "Chiquititas", ambos na Netflix. Confira os melhores momentos da conversa exclusiva na íntegra!





1. Carina, ao lado de Eduardo Martini, você está contando o cotidiano de uma filha que cuidava do pai com Alzheimer. Como é fazer esse trabalho? O que aprendeu com ele?

Contracenar com Martini é sempre uma aula de teatro. Essa é nossa oitava peça juntos em 15 anos de amizade e parceria. Com Edu, já fiz assistência de direção, direção e produção. Em "Pra Você Lembrar de Mim", tive o privilégio de ser dirigida por Elias Andreato, um dos atores e diretores que mais admiro. Estar em cartaz há quase um ano tem sido uma honra.

Carina Sacchelli e Eduardo Martini





Na trama, escrita por Regiana Antonini, Carol, minha personagem, se dedica a Hélio, vivido por Edu Martini, diagnosticado com a doença precoce aos 60 anos. A partir disso, os papéis entre eles se invertem, e a filha passa a ser "mãe" do pai. O cuidado, a preocupação e o zelo permeiam a história toda, nos mostrando que, no fim das contas, o que importa é o amor, que, aliado ao respeito, é a base das relações afetivas.

2. Além de atriz, produtora. Como tem sido exercer essa função num país em que ainda não se dá tanto valor à área artística?



Um desafio. Em geral, temos o apoio de empresas privadas, mas, na maioria das vezes, dispomos de pouca verba, escasso incentivo. Porém, desistir nunca foi uma opção.

Eu adoro o processo todo: encontrar autor, texto, patrocínio, escolher elenco, ficha técnica, teatro e ver a mágica acontecer.

É gratificante contemplar um planejamento sair do papel, ver um personagem ir além do imaginário e observar a narrativa tomar forma no palco.

3. Você está nas telonas com "Um Dia Cinco Estrelas". Fale sobre essa produção.

É uma comédia deliciosa, com um elenco cheio de humoristas, como Estevam Nabote, Danielle Winits, Nany People e Ed Gama. Esse foi o meu primeiro trabalho com direção de Hsu Chien, que é maravilhoso!

Carina Sacchelli na pré-estreia da comédia romântica 'Um Dia Cinco Estrelas', de Hsu Chien

Logo na sequência, rodei "Morando com o Crush", dirigido por ele também. O convívio com Chien foi delicioso. Hsu é frenético, generoso, decidido e carinhoso com todos.

4. Em 3 de agosto, teve o lançamento do longa "Destinos Opostos", de que você participa. Como foi integrá-lo?

Gravei "Destinos Opostos" no Pantanal, Jalapão, São Paulo, Campo Grande e em Las Vegas. Foi uma imersão deliciosa no mundo do rally dos sertões.

Carina Sacchelli, elenco e equipe na pré-estreia do longa 'Destinos Opostos', de Walther Neto





Ele começou a ser feito antes da pandemia, em 2019, e terminamos de filmá-lo em 2021, logo após sermos vacinados contra a Covid-19.

É uma linda história de amor, reencontros e despedidas. Estava ansiosa por sua chegada às salas de cinemas.

5. Como é conciliar a maternidade com as ocupações de atriz e produtora, que são tão instáveis quanto ao tempo?

Tenho uma rotina dentro da vida sem regras de atriz e produtora. Dei à luz aos 37 anos, quando a carreira já estava mais estabilizada, então tudo aconteceu de forma natural. Hoje ser mãe é a minha prioridade, meu filho tem apenas dois anos e ainda precisa muito de mim.

Davi e mamãe coruja... no reflexo do espelho da porta!





Enquanto isso, continuo trabalhando, mas sempre o colocando em primeiro lugar. Depois que ele nasceu, filmei três longas, produzi e atuei em peça, ou seja, a parte profissional continua (que bom!). É a eterna arte de equilibrar pratos a todo instante.

6. Com quase duas décadas de trajetória, quais seus sonhos artísticos?

Vai parecer piegas, mas é envelhecer atuando.

7. Dá para elencar os próximos desafios?

No início de 2024, tem o lançamento de "Morando com o Crush" no cinema. Ao mesmo tempo, sigo em temporada com "Pra Você Lembrar de Mim" até 15 de setembro e captando recursos financeiros para uma produção para o ano que vem.