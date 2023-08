Reprodução/Instagram Raphael Sander

Raphael Sander é um dos que respiram arte de diferentes maneiras. Um exemplo disso? O vídeo que o modelo e ator, que participou das novelas "Verdades Secretas" e "Totalmente Demais", da Globo, publicou em suas redes sociais mostrando a veia musical.





No post em questão, o carioca, que fez parte da segunda temporada do reality "Ilha Record", da RecordTV, aparece tocando violão e cantando os versos do single "Você Não Me Ensinou a Te Esquecer", um dos maiores clássicos da discografia de Caetano Veloso, que completou 81 anos nesta segunda-feira (6).

A gravação foi feita durante o período em que o galã de 36 anos, que está morando na terra da rainha Elizabeth II (1926-2022), visitou o país e esteve na A'Uwe, uma das três charmosas e sofisticadas acomodações do recém-construído Alto da Galícia, situado na cidade de Bom Jesus dos Perdões.



"Curtindo esse paraíso que fica a uma hora e meia de São Paulo", começou dizendo Raphael, para, logo depois, acrescentar que conheceu o local por meio da plataforma de hospedagem Holmy, das jornalistas e influencers Anna Laura Wolff, Virginia Falanghe e Tati Sisti: "São cabanas de luxo nas montanhas".

Em seguida, o multifacetado artista continuou elogiando a estada. "Estrutura impecável, com piscina aquecida, vista panorâmica e muito mais! Ideal para quem quer relaxar em alto estilo, sem ir tão longe. Foi maravilhoso", revelou. "Amei a dica", "passa o telefone de reserva" e "que honra ter sido o seu professor de música" foram frases deixadas nos comentários.