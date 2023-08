Reprodução/Instagram Raphael Sander

É difícil não se surpreender com a Costa Verde. Em apenas algumas horas, o visitante tem a chance de conhecer cartões-postais inesquecíveis. Que o diga Raphael Sander! O carioca de 36 anos, que está investindo na carreira internacional e morando atualmente em Londres, na Inglaterra, foi visto andando pelo centro da histórica cidade, relaxando em orlas paradisíacas e curtindo período off na luxuosa Apple House Paraty, que já recebeu Carol Nakamura, Felipe Franco, Jojo Todynho, dentre outros famosos.

Reprodução/Instagram Raphael Sander





A viagem foi a convite da revista "Voga", que tinha como proposta apresentar dicas e lugares com experiências únicas para os leitores. "Chegamos diretamente à Apple House. Precisam ver que incrível, uma estrutura impecável. Primeiro dia, pegamos essa lancha, seguimos para a Ilha do Pelado, que é privada, uma delícia, um solzão. Lembrando que tem o restaurante da Beth; vocês precisam experimentar os camarões 'VG' dela", começou relatando.





Reprodução/Instagram Raphael Sander





Em outro trecho do vídeo, o ex-participante da segunda temporada do "Ilha Record", da RecordTV, deu mais detalhes do passeio. "No dia seguinte, fomos visitar Trindade, a praia do Meio, e comemos por lá, tem coisas muito legais. Depois, fomos à Cachoeira do Crepúsculo, que fica no sertão do Taquari, interessante também. Gravaram o filme 'Crepúsculo' na região. Então, foi tudo maravilhoso. Quem não foi ainda precisa conhecer", ressaltou o galã.

Reprodução/Instagram Raphael Sander





Mas não acabou, não. O modelo e ator fez um compilado de imagens na suíte em que ficou na Apple House Paraty, como o momento em que recebe e lê o cartão de boas-vindas, nada na piscina privativa com visor de vidro no teto, toma café da manhã flutuante, descansa na banheira de hidromassagem e vê filme em uma sala de cinema deslumbrante.

Reprodução/Instagram Raphael Sander na Apple House Paraty





"I'm in love with this hotel!", escreveu o bonitão no Instagram, que, em tradução livre, significa algo como: "Estou apaixonado por este hotel!". Por fim, Sander posou ao lado do proprietário do empreendimento, Maxnei Melo Oliveira, e acrescentou: "Gente fina demais. Tmj".

Reprodução/Instagram Raphael Sander e Maxnei Melo Oliveira