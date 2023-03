Reprodução/Instagram Raphael Sander





Raphael Sander, que esteve em produções de sucesso na TV como "Verdades Secretas", "Novo Mundo" e "Totalmente Demais", na Globo, e "Jesus" e "Apocalipse", na RecordTV, além de dois realities na emissora da Barra Funda, aproveitou uma brecha na agenda para passar uns dias longe da correria da metrópole. O destino? Gonçalves, uma das cidades mais altas da Serra da Mantiqueira, com muitas belezas naturais.

"Nada igual a botar o pé na estrada e relaxar num lugar sofisticado junto à natureza! Esse aqui é o Luts Chalés, que fica a três horas de São Paulo! Eu o encontrei na Holmy, plataforma mais incrível de aluguel de casas por temporada no Brasil! Eles só trabalham com as melhores acomodações e anfitriões do país", começou dizendo na legenda de um vídeo em que faz um apanhado dos registros da viagem e do espaço.





Em seguida, Sander continuou com as descrições do local. "Esse chalé se chama Sky Cabin, porque tem o teto de vidro, onde você pode dormir vendo as estrelas! O lugar é mágico, é tudo muito confortável! Sem falar nos mimos e amenities oferecidos que são produzidos na região, como pão de queijo caseiro, ovo orgânico e café! A experiência foi incrível, e eu super-recomendo!", emendou o artista, recebendo respostas como: "Visitou minha terra", "Eita Minas boa!" e "Aqui, 'os trem' são 'tudibom', uai!".

Pelo visto, esse tipo de instalação passou a ser bastante requisitado. É que, no último dia 3, o site "G1" divulgou uma lista que destaca alguns dos mais apreciados e curtidos em diversas regiões do mundo. E um empreendimento que fica em Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis, foi o segundo mais votado pelos usuários. O imóvel, localizado no Vale das Furnas, uma floresta de 27 hectares em um cânion, foi projetado para garantir uma total imersão no meio ambiente.