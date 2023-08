Clarildo Menezes Em noite íntima e emotiva, Léa Garcia autografa seu livro no Rio de Janeiro

Léa Garcia, de 90 anos, faleceu nesta terça-feira (15). A atriz estava em Gramado, onde seria homenageada pelo Festival de Cinema com o troféu Oscarito. A informação foi confirmada pelos familiares da veterana por meio das redes sociais. Estrela do cinema, teatro e TV, Léa sofreu um infarto agudo do miocárdio.

Uma semana antes, porém, ela havia se emocionado ao ser reverenciada durante a noite de autógrafos do livro "Entre Mira, Serafina, Rosa e Tia Neguita: A Trajetória e o Protagonismo de Léa Garcia", de Julio Claudio da Silva, realizada pela Secretaria de Cultura de Maricá, no Cine Teatro Henfil, no centro da cidade.

Clarildo Menezes Julio Claudio da Silva e Léa Garcia autografam livros no Cine Henfil, em Maricá









Clarildo Menezes Outro registro da noite de autógrafos do livro de Léa Garcia

Além da conversa animada e da distribuição de dedicatórias, houve também a apresentação do longa "Eu Sou Tereza de Benguela", com direção de Wavá de Carvalho. Logo em seguida, foi exibido um documentário que aborda a trajetória dela, com depoimentos de Glória Pires, Antônio Pitanga e Milton Gonçalves, entre outros nomes consagrados.

"Gostei demais do evento. Foi tudo tranquilo […] e quanto carinho! A emoção é grande. Revi algumas pessoas queridas e conheci muita gente talentosa em Maricá. Aliás, gosto demais do município, pelo trabalho em relação à Cultura, Educação e Meio Ambiente. E já revelei a minha vontade de viver aqui!", declarou, toda sorridente. <3