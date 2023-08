Reprodução/Globo - 15.08.2023 Léa Garcia morreu aos 90 anos





A atriz Léa Garcia morreu nesta terça-feiura (15), aos 90 anos. A artista carioca estava no Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada no perfil de Léa nas redes sociais.

"É com pesar que nós familiares informamos o falecimento agora na cidade de Gramado, no Festival de Cinema de Gramado, da nossa amada Léa Garcia", afirmou a publicação na web.





Garcia receberia uma homenagem no Festival nesta terça-feira (15), com o Troféu Oscarito. Segundo a Globo, o filho e empresário de Léa, Marcelo Garcia, informou que a atriz morreu após sofrer um infarto. Ela chegou a ser encaminhada ao Hospital Arcanjo São Miguel, mas não resistiu.





Léa Garcia acumulou mais de 100 trabalhos no currículo como atriz, passando pela televisão, cinema e teatro. No Festival de Gramado, ela já ganhou quatro prêmios máximos, os Kikitos, pelos papéis em "Filhas do Vento", "Hoje tem Ragu" e "Acalanto".

Em 1957, a artista foi indicada ao prêmio de melhor interpretação feminina no Festival de Cannes, pela atuação no longa "Orfeu Negro", vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro. Entre os trabalhos de destaque na TV estão as novelas "Selva de Pedra", "Escrava Isaura", "Xica da Silva" e "O Clone".

