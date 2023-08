Divulgação Ana Maria Braga é ladeada pelos chefs Bernard Contipelli, Claudio Savitar e Marcella Contipelli

Nos próximos dias 17, 18 e 19, o Ristorante Il Cuore de Pontremoli, o segundo melhor e mais sofisticado do país, de acordo com o "Travelers' Choice 2021", do site TripAdvisor, realizará o terceiro Festival de Tartufo de Campos do Jordão. Mas, diferentemente da edição anterior, a apresentadora Ana Maria Braga não estará presente.

Ainda assim, ela fez questão de gravar um vídeo ressaltando que o evento gastronômico, em seis tempos (antipasti, secondo piatto, dolce, insalata calda, digestivo, primo piatto), é "uma delícia" e elogiando o "menu planejado" pelo chef Claudio Savitar, especialista na colheita e no preparo de pratos com trufas, e Bernard Contipelli.





Divulgação Ana Maria Braga reencontra Cid Moreira no Festival do Tartufo, de Campos do Jordão





Ana Maria fez os elogios enquanto abria a cesta enviada pelos Contipelli, que estão à frente do Pontremoli, agradecendo-os pelo "carinho saboroso". Em 2022, a estrela da emissora dos Marinho esteve nesse encontro especial, que acontece todos os anos, e desejou poder estar lá novamente. Mais do que isso, classificou a experiência como "extraordinária" e avisou que acontecerá no charmoso bistrô, que fica dentro da Pousada Alto da Boa Vista.

Em seguida, a artista reforçou o convite ao expressar que, para os apreciadores de tartufo, é um verdadeiro deleite. "Uma noite maravilhosa. Espero que seja um sucesso como sempre. E, se você curte um friozinho, Campos do Jordão, nesta época, é gostosinho. Vai lá conferir de perto", frisou. O clima do espaço remete aos típicos restaurantes da Toscana, tornando-o único e espetacular e uma tentação irresistível para instagramers.

Reprodução/Instagram Ana Maria Braga





Para participar, é preciso efetuar reserva. Ah, e a quantidade de convites é limitada. Corre!