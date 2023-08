Reprodução Instagram - 08.08.2023 Ana Maria Braga emocionada no 'Mais Você'

A apresentadora Ana Maria Braga, de 74 anos, chorou ao vivo durante o “Mais Você” desta terça-feira (8), quando a produção do programa exibiu uma entrevista que ela fez com a atriz Aracy Balabanian em 2013.



A atriz, conhecida pela trajetória em peças teatrais, filmes, novelas e seriados, faleceu ontem (7). Na entrevista dada à atração comandada por Ana Maria, ela relembrou eventos marcantes, como o incêndio da casa em que morava em 1994.



Ao rever o encontro com a artista, Ana comentou a brevidade da vida, enquanto, com a voz embargada, se emocionou. “Rápida a vida, viu, gente? Parece que foi ontem, não é? Mas lá se vão 13 anos desse encontro. Sempre que eu conversava com ela, era uma lição de vida”, comentou.



“Se não sei, eu quero aprender. A gente perde grandes oportunidades por achar que sabe tudo. Era sempre um aprendizado grande falar com ela. É bom demais conversar com as pessoas e saber das pessoas”, disse ela, que em seguida chamou o intervalo comercial e secou as lágrimas com um lenço.

