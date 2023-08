Reprodução Instagram - 07.08.2023 Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga, de 74 anos, negou os rumores de que ela se aposentaria e sairia do “Mais Você” nesta segunda-feira (7). O pronunciamento ocorreu após notícias do fim do contrato com a Globo e de possíveis substitutas para o comando da atração matinal serem veiculadas na mídia.





“Estou vindo aqui agora para contar a vocês uma coisa muito desagradável. Como vocês sabem, a respeito da minha vida profissional e pessoal tem fofoca todo dia”, iniciou ela. Ana relatou que se sente “muito chateada”, porque esse tipo de fake news “desestabiliza uma equipe toda”.



Braga ainda afirmou que as primeiras pessoas a saberem de qualquer mudança na carreira serão os familiares dela e, logo depois, os espectadores, que a acompanham há mais de 20 anos no comando do “Mais Você”. “Qualquer mudança que eu tenha de ideia com relação a trabalhar, primeiro a minha família e, em segundo lugar, vocês [espectadores]”.



“Foi tão absurdo a repercussão dessa notícia, tão louca, idiota e sem sentido, que eu falei: ‘Não, eu preciso falar diretamente com o pessoal que acredita em mim e sabe que sou eu que estou falando’. Não vou deixar de trabalhar, não. Isso não existe”, declarou Ana Maria Braga, que revelou se sentir cansada com as mentiras veiculadas.



Confira o pronunciamento na íntegra: