Sérgio Stevam Diego Campagnolli é ladeado por Alex Galette, Jakelyne Oliveira, Rafael Pessina, Talira Manñes e Mariano

Diego Campagnolli armou o maior festão para celebrar a nova idade. O artista, que está em cartaz como Perch Perkins, de "Bob Esponja" (versão nacional do musical norte-americano, inspirado no desenho de animação que conquista crianças e adultos há duas décadas), no palco do Teatro Sérgio Cardoso, conseguiu reunir Ricardo Camargo, o Alface, do "BBB 23", o sertanejo Mariano, do hit "Camaro Amarelo", e o apresentador do "Cidade Alerta" Luiz Bacci no "Baile do Di".

Sérgio Stevam Diego Campagnolli e Ricardo Camargo, o Alface, do 'Big Brother Brasil 23'





A edição 2023 do evento, que começou de forma despretensiosa em 2011, ocorreu no Naco SP, em Pinheiros, dos renomados empresários Matheus Pinho e Lucas Zandona. "Foi incrível reencontrar 'meu povo'. Sempre acho que, às vésperas, não vai ninguém, mas foram cerca de 450 pessoas. Fiquei radiante e ainda estou me recuperando", destacou o anfitrião, enquanto elogiava o som do DJ Stan Ross. Ele, aliás, contou com o apoio da Absolut, Monster Energy, Jameson, Canana, Beefeater e Lemon Duo, entre outras marcas.





Sérgio Stevam Diego Campagnolli, Luiz 'Cidade Alerta' Bacci e amigos





Porém, não acabou, não. Durante a conversa, Campagnolli também falou das apresentações do espetáculo no Rio de Janeiro e da chegada da trupe à Terra da Garoa. "Morei desde abril deste ano em terras cariocas para ensaiar e ficar em temporada! Foi fantástico, uma delícia. Mas nada como voltar para casa. Estava com saudade do calor cultural paulistano", explicou o intérprete do repórter da "Fenda do Biquíni", que arranca risada com bordões de ícones da TV brasileira, como Nelson Rubens, Luciano Huck, Faustão, Ana Maria Braga, Silvio Santos e os saudosos Chacrinha e Gil Gomes.