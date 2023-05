Divulgação Diego Campagnolli





Com produção da Touché Entretenimento, a premiada montagem "Bob Esponja, O Musical" finalmente aterrissa no Brasil. Quando? Nesta sexta-feira, dia 12, no palco do Teatro Cidade das Artes Bibi Ferreira, na Barra da Tijuca, na zona oeste carioca.

Talvez isso explique o motivo de Diego Campagnolli, que viveu Dercy Gonçalves em "Chacrinha, O Musical", sentir "borboletas no estômago", maneira poética de descrever os movimentos peristálticos do estômago antes de uma apresentação ao vivo ou de um encontro com alguém especial.

Divulgação Diego Campagnolli





"Eu não fazia teste há três anos, estava focado em outros projetos, mas, quando vi a chamada de 'Bob Esponja', pensei: 'Por que não?'. Aí tentei, e deu certo", confidenciou o multifacetado artista, aprovado com mais 23 atores entre os 400 inscritos nas seleções que aconteceram em São Paulo e Rio de Janeiro.

Caberá a ele o papel de âncora do jornal da "Fenda do Bikini" Perch Perkins e levar as últimas notícias do fundo do mar com precisão, mistério e comicidade.





"É a minha primeira vez em uma produção da Broadway. Sempre ouvi dizer que o meu perfil era específico demais ou que era preciso seguir as regras lá de fora. Mas sinto que acabei quebrando esse pensamento e agora estou aqui, morando na Cidade Maravilhosa e ensaiando a todo vapor. A felicidade está transbordando", relatou o paulistano, fã do icônico personagem de animação do canal Nickelodeon.

Divulgação Diego Campagnolli como Perch Perkins





Depois, ao ouvir: "O que a gente pode esperar do Diego em cena?", foi preciso na resposta. "Não prometo nada, mas vou entregar comédia e humor, sim, para o público. O espetáculo é para toda a família, apesar da temática infantil. Porém, lá nos Estados Unidos, é superinteligente, tem o texto brilhante e é mega-atual. Os adultos vão adorar os diálogos, e as crianças se amarrarão nos cenários", finalizou.