Victor Sarro, que já integrou o time do "Encontro com Fátima Bernardes", esteve à frente dos conteúdos digitais da décima segunda edição de "A Fazenda" e, mais recentemente, dividiu o comando do "Encrenca" e do "Galera Esporte Clube", na RedeTV!, usou o X – antigo Twitter – para sair em defesa da influenciadora digital Pétala Barreiros, ex de Marcos Araújo, dono da AudioMix e do Festival Villa Mix.

Para quem não sabe, a ribeirão-pretana, que compôs o elenco de "A Fazenda 14", virou alvo de críticas ao comentar, neste domingo (30), que decidiu doar seu cãozinho, Perigoso, pouco mais de um mês após resgatá-lo. Pelo Instagram Stories, a ex-peoa assegurou que a escolha partiu por falta de espaço em sua casa e pelo excesso de energia do animal. A atitude, entretanto, não foi bem-vista pelos internautas.





"Deixa eu entender o cancelamento! A menina pegou um cachorro que estava correndo risco, cuidou, levou no veterinário, vacinou, viu que estava tudo certo, aí entregou para o pastor da igreja dela, não o jogou na rua de volta, e vocês estão bravos?", começou dizendo o artista. A partir daí, Victor recebeu respostas como: "Para toda boa ação existe punição" e "caridade e publicidade não combinam".

