Reprodução/Internet Rita Lisauskas

No melhor estilo do meme "attenzione, pickpocket!", que viralizou na internet e traz uma série de vídeos em que uma mulher avisa turistas sobre furtos de dinheiro e documentos nas ruas de Veneza, na Itália, Rita Lisauskas, que comandou o "RedeTV! News" e o "Leitura Dinâmica", na RedeTV!, e hoje trabalha como colunista do "Estadão" e da Eldorado FM, fez um desabafo no X, antigo Twitter.

"No nosso minuto 1 em Roma, tentaram bater nossa carteira. A gente entrou no metrô meio atrapalhado com as malas e tals. Um senhor com feições vietnamitas nos salvou. Ele saltou do banco onde estava sentado e 'segurou' o bolso do meu marido — uma mulher loira estava fazendo o serviço. Ela fugiu na confusão", começou relatando por meio da rede social.





Na sequência, Rita acrescentou: "Tudo isso para dizer que hoje, dia 5, um carabinieri [policial militar] veio nos alertar sobre os pickpockets. Disse gentilmente que tomássemos conta das nossas coisas e que os ladrões parecem 'sudamericanos'. Falei em inglês: 'South americans like us'? Não entendeu nada, infelizmente. Provavelmente não achou que tínhamos cara de sul-americanos, né?".

Não demorou para os usuários começarem a interagir na publicação. O primeiro comentou: "Ignorante como 80% dos europeus". Outro completou: "Brasileiro raiz não sai do nosso país para ser roubado na Europa. Não dá mole, não". Já o terceiro não perdoou e mandou na lata: "O cara foi ser gentil, e você quis lacrar para cima dele? Tem que ser feita de trouxa mesmo".

