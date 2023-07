Reprodução/Instagram Gabriel Torres e Mara Maravilha

A web, como se sabe, é um pântano propício para reverberar os julgamentos mais ferrenhos. Por trás dos computadores e em tempos de banda larga, mencionam-se tudo, todos e sem pudor algum. Os famosos, sempre no olho do furacão, que o digam. A mais nova a enfrentar uma enxurrada de comentários (muitos negativos, bom citar) é Mara Maravilha.

Reprodução/Instagram Mara Maravilha





A ex-comandante do infantil "Show Maravilha", que fez grande sucesso no final da década de 80, deu entrada num centro médico de São Paulo nesta quarta-feira (5) para fazer uma série de exames, dentre os quais, um eletrocardiograma. Com uma via de soro na veia, a cantora e apresentadora informou como está seu estado de saúde por meio de um vídeo e chegou a ser chamada de "sem noção" e de estar querendo likes e confetes.





Chateado com o que andou lendo nas redes sociais, Gabriel Torres, noivo de Mara e jurado do "Canta Comigo", de Rodrigo Faro, fez uma publicação para mostrar a sua indignação com a insensibilidade alheia. "Por trás de toda câmera e de todo celular tem um ser humano que sente dor, sim. A Mara só postou uma foto para pedir orações e a energia positiva de quem gosta dela", começou dizendo.





Depois, visivelmente incomodado, direcionou a conversa para os "juízes de plantão". "Vamos parar de ferir pessoas. Já deu esse povo que só sabe atacar e disseminar o que tem dentro de si. Esse comportamento fala mais sobre vocês do que propriamente dela ou da gente", desabafou. Por fim, ele agradeceu aos que estão, de fato, preocupados e reforçou o desejo para que continuem na corrente do bem.