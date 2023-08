Reprodução/Instagram Mara Maravilha elogia Barbara Reis após atriz comentar sua ausência no Criança Esperança

A ausência de Mara Maravilha no encontro de Xuxa, Eliana e Angélica no Criança Esperança ainda está dando o que falar. Na tarde desta quarta-feira (9), a apresentadora elogiou Barbara Reis após ela lamentar a falta de convite dela para o evento.

Nas redes sociais, a atriz apontou a ausência de Mara através de um comentário. "Só falta a Mara Maravilha. Eu era fã da Mara. Ela fazia parte das minhas tardes após a escola", escreveu ela.





Já Mara publicou o comentário da protagonista de Terra e Paixão juntamente com um áudio dela elogiando a artista. "Barbara, você faz jus ao seu nome, BARBARA! Maravilhosa! Obrigada pela sororidade, Barbara Reis! Querida Fábia Oliveira, é sobre isso, viu?! Se você puder, ajude! Faça sua doação pela chave pix: esperanca@unesco.org", disse ela na legenda.

No áudio, Barbara disse: "Eu sou uma índia, sou filha da lua, sou filha do sol! Com certeza, Mara! Você fez muito parte da minha infância! Nossa! Lembro tanto! Eu estudava em colégio integral, então eu voltava por volta de 4h45 para casa, eu já pegava o programa iniciado, mas eu ficava ali vidrada. Lembro da minha mãe, da minha mãe não, do meu pai... Porque minha mãe trabalhava e meu pai ficava lá esse tempo com a gente. Ele pedia assim: vai, filha, tomar banho para quando sua mãe chegar em casa você já estar prontinha. Enfim, todo meu carinho. Você fez parte, sim, da minha infância. Um grande beijo! Que Deus abençoe todas nós. Beijo e boa quarta!".

