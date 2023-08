Divulgação Lucas Lucco e Felipe Hintze

Para atuar no longa "Rodeio Rock", que conta a história de um roqueiro cuja oportunidade de alcançar o sucesso é se passando por um sertanejo famoso, Felipe Hintze se matriculou em uma escola de música e teve o desafio de se apresentar para 70 mil pessoas em Jaguariúna, no interior de São Paulo. Acompanhado de um cara "especialista" no assunto, o cantor Lucas Lucco, que interpreta o protagonista da trama, ele se sentiu mais à vontade, principalmente por causa da sintonia com seu parceiro nas filmagens.





Divulgação Felipe Hintze



"Eu e o Lucas tivemos uma preparação muito intensa para Rodeio Rock, e a amizade passou para a vida real. Posso dizer que aprender a tocar bateria foi mais tranquilo do que performar para uma multidão no rodeio. O bom é que o Lucas deu todo o suporte, mas foi uma loucura. Nas cenas, ficávamos revezando com outras bandas 'reais' e entrávamos nos intervalos para gravar. Experiência que vou guardar para sempre", destacou o artista quando questionado a respeito da nova empreitada nas telonas. Com roteiro de Felipe Folgosi e direção de Marcelo Antunez, a produção audiovisual estreia em 5 de outubro, em todo o Brasil.