Bárbara Heck, do "BBB", anuncia collab com Zinco, do Grupo Morena Rosa "Foi uma delícia desenvolver as peças com uma pessoa que conversa tanto com o nosso estilo. Os looks estão a cara do verão", contou Juliana Suemi, head da marca

Home

Gente

Colunas

Marcelo Bandeira

Bárbara Heck, do "BBB", anuncia collab com Zinco, do Grupo Morena Rosa