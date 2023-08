Divulgação Giselle Tigre e Amauri Nascimento

Nesta sexta-feira (4), às 23h30, Amauri Nascimento recebe Giselle Tigre para apresentação de lançamento do single "Eu + Tu" na nova edição do evento "Noitinha Tropical", no Frege, no Recife Antigo. "Além disso, celebraremos, cantando, o aniversário de Giselle, que aconteceu no último dia 2, uma dupla confraternização", adiantou Amauri ao site.

Como havíamos noticiado com "exclusividade" no mês de junho, "Eu + Tu" é um rastapé que conta com a participação da atriz e cantora, conhecida por seu trabalho na TV, no cinema e no teatro. A produção musical é assinada por Yuri Queiroga, vencedor do Grammy Latino, e a mixagem e masterização é de Antoine Midani, filho de André Midani (1932-2019), um dos maiores expoentes da indústria fonográfica nacional.





"Quer maior bênção que essa? Comemorar minha vida no palco, ao lado de tanta gente boa? Esse dueto foi um grande presente que Amauri me deu e poder mostrar esse forró delicioso, junto desse amigo querido, na minha cidade natal e ainda festejando mais uma primavera, é um luxo só!", derreteu-se a multitalentosa artista.