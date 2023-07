Douglas Jacó Heloísa Périssé e Maria Clara Gueiros em 'Loloucas'

Heloísa Périssé e Maria Clara Gueiros estão de volta com o espetáculo "Loloucas", em curta temporada no Teatro Riachuelo Rio, de 4 a 13 de agosto, sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 18h. Na montagem, dirigida por Otávio Muller, "elas chegam atrasadas a uma peça e, ao tentar ir embora, se veem em cima do palco". Como se isso não bastasse, "falam, com muito humor, dos amigos, das realizações, das frustrações, dos sonhos realizados e não atingidos, da inexorável passagem do tempo e da própria vivência".

Em contato com o iG Gente, Périssé explicou como o projeto saiu do papel: "Quando cheguei aos 50 anos, pensei: 'Talvez não tenha mais 50 pela frente. Então, preciso canalizar a minha energia de uma forma sábia'. Pensei em montar um monólogo, mas a minha personagem se referia constantemente a uma Ieda. Num belo dia, Ieda saiu da teoria, e aí percebi: 'Ieda quer ser alguém'. Trouxe Ieda à existência!". E esse "presente" foi oferecido a Maria Clara Gueiros, de quem a artista é amiga há três décadas.





Dentro dessa visão, Heloísa Périssé, autora da parte textual e das letras musicadas por Max Viana, fez uma reflexão, no mínimo, significativa. Para a carioca, o grande ensinamento que fica é a de que a vida começa a acontecer na sua plenitude quando se deixa de lado o receio de perder, quando se sente mais livre de julgamentos e, acima de tudo, quando se desprende do telhado para ganhar as estrelas. Por fim, acrescentou: "E as duas [protagonistas] ensinam a envelhecer com muita alegria".