Aramis Freitas Giselle Tigre





Conhecida por seu trabalho na televisão, no cinema e no teatro e, principalmente, por ter sido pioneira do beijo gay na teledramaturgia (sim, junto de Luciana Vendramini, a artista protagonizou uma cena na novela "Amor e Revolução", de Tiago Santiago, no SBT, que foi ao ar em 2011 e repercute até os dias de hoje), Giselle Tigre foi convidada pelo compositor Amauri Nascimento para um feat no rastapé "Eu + Tu".

"Eu adoro dançar agarradinho, e esse forrozinho tem tudo para ser sucesso nas festas de São João que já estão chegando. A letra fala de como as dificuldades da vida são aliviadas quando a gente tem um grande amor", destacou a recifense durante rápido bate-papo com o site. O single estará disponível a partir desta quarta-feira (7) nas principais plataformas digitais.





Aramis Freitas Giselle Tigre





Com produção de Yuri Queiroga, vencedor do Grammy, e solo de Rafael Meninão, sanfoneiro de Elba Ramalho, as gravações aconteceram no estúdio Muzak, no Recife, e no Space Blues, em São Paulo, onde Gal Costa registrou seu último CD. A mixagem e a masterização ficaram a cargo de Antoine Midani, do Rio, que já colaborou com Marisa Monte, Vanessa da Mata e Gilberto Gil. Ah, e a arte da capa leva a assinatura de Tricia Mota.