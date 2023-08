Reprodução/Instagram Key Alves

Na terça-feira da semana passada, dia 25, o "Big Brother Brasil 23" completou três meses de seu encerramento. Além do grande prêmio final, os novos moradores da "casa mais vigiada do país" desejavam aproveitar a onda de fama, conseguir centenas de milhares de followers e gerar valor no mercado publicitário. Mas quem teve maior envolvimento, visualização e interação com conteúdos? A Njlitics também fez essa pergunta.

De acordo com uma pesquisa qualitativa executada pela ferramenta de análise de mídias e dados, Key Alves "ganhou" disparada, assumindo o protagonismo e liderando o ranking de menções, com 6,12%. Por falar nisso, a jogadora de vôlei bauruense, que tem doze milhões de pessoas acompanhando o seu perfil oficial, passou a seguir apenas uma conta na rede social.







Mas, antes que a gente acabe mudando de assunto, existem outros resultados que precisam ser registrados: Bruno Gaga, por exemplo, ficou na vice-liderança, com 5,71%. Larissa Santos ocupou a terceira posição, com 5,51%. Bruna Griphao apareceu na sequência, com 4,26%, enquanto MC Guimê fechou a fila com 0,47%. Já Amanda Meirelles, a campeã da temporada, surgiu em décimo primeiro lugar, com 2,82%.