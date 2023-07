Reprodução/Instagram Yasmin Brunet, MC Cabelinho e Bella Campos

Yasmin Brunet faz parte do time dos que torcem pelo relacionamento de Bella Campos e o rapper MC Cabelinho, que se conheceram nas preparações para seus personagens Jenifer e Hugo na novela "Vai na Fé", de Rosane Svartman, da Globo.

Por meio do microblog Twitter, a modelo contou que é apaixonada pelo namoro dos dois e fez o seguinte pedido: "Por favor, se casem", acompanhado de um coração. Essa foi a deixa para ler mensagens como: "Eu também era pelo seu e do Medina" e "Quer destruir a paixão deles, casar pra quê?".





Cabe aqui, portanto, uma emenda: o post da filha de Luiza Brunet foi feito dias antes de o nome de Bella viralizar como "aquela que é distante dos demais atores do elenco da trama das 19h". Ou seja, não quis "surfar no hype" da polêmica.

Para quem está por fora do enredo, o jornal "Extra" noticiou que a atriz não faz questão de se enturmar para evitar contato com José Loreto, com quem teve um "trelelê" na época em que ambos, solteiros, gravaram o remake de "Pantanal". Ela, no entanto, negou a informação.

Sou apaixonada pelo namoro da Bella e Cabelinho! Por favor se casem ❤️ — Yasmin Brunet (@yasminbrunet1) July 5, 2023