Laura Campanella e Natalia Odenbreit/Netflix Leandro Hassum

Pelo visto, Leandro Hassum se encontrou no universo do streaming. É que, nesta quinta-feira (27), a empresa norte-americana anunciou que "B.O.", minissérie protagonizada pelo ator e humorista, estará disponível na plataforma a partir do dia 6 de setembro.

Leve, engraçada e com um elenco dedicado a fazer rir, essa workplace comedy traz a rotina agitada e, digamos, peculiar de um departamento policial no bairro da Tijuca, na zona norte carioca, onde um novo (e atrapalhado) chefe acaba de chegar.





Laura Campanella e Natalia Odenbreit/Netflix Taumaturgo Ferreira

Só para se ter uma ideia: nenhum de seus colegas, sempre prontos para a ação, acredita que o agente Suzano vai durar muito tempo ali, mas seus métodos nada convencionais aliados ao seu bom coração podem ser justamente a arma secreta de que esse grupo precisa para neutralizar o crime.

Além de Leandro Hassum, a obra conta com Taumaturgo Ferreira, Jefferson Schroeder, Aline Borges, Bruno Cabrerizo, Louise Cardoso, Elisa Pinheiro, Leandro Ramos, Valentina Melleu, Josie Antello e Cauê Campos, entre outros nomes estrelados.