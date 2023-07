Fernando Sant'Ana Heloisa Périssé traz “A IIuminada” aos palcos

Depois de dois anos afastada dos palcos, a autora e atriz Heloisa Périssé traz, para

deleite do público, o universo da palestra quântica motivacional na peça “A iluminada”. Escrita após atravessar duas pandemias, a particular e a mundial, Heloisa teve a inspiração de falar de uma forma humorada sobre superação, como vencer os medos, ter coragem e confiança para seguir em frente.

Heloisa chegou a ser convidada para fazer uma nova temporada da peça “E Foram

quase Felizes Para Sempre”, um espetáculo solo, que estreou em 2013, e que está em seu repertório de grandes sucessos de crítica, público e bilheteria. Mas a atriz preferiu escrever algo novo, já que o momento pedia, e assim o fez! Dorotéia das Dores, Tia Doro ou A Iluminada, que já é uma personagem que há muito tempo faz parte de esquetes de cenas curtas, veio para ser seu mais novo e duradouro projeto.

Apostando na sua intuição e acreditando que o momento pedia que levasse para as pessoas palavras de otimismo, Heloisa iniciou o texto em agosto de 2021 e, em 20 de outubro de do mesmo ano, estreou em Lisboa, no Teatro Tivoli, abrindo a programação teatral do espaço, depois de quase dois anos fechado, com uma temporada de três semanas. Depois, seguiu em turnê̂ pelo país, passando pelas cidades de Braga, Póvoa de Varzim e Porto, fechando com quatro apresentações. Uma turnê que também passou por Salvador, Brasília e Rio de Janeiro, sempre com grande sucesso, comprovando a grandeza do espetáculo e a aceitação do público, que sai do teatro transformado.

A peça fica em cartaz até o final de julho de 2023 no Teatro Unimed, em São Paulo.

