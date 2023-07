Toni Pires/Pera Photo Press Leonardo Miggiorin

O ator Leonardo Miggiorin, a ex-BBB Tina Calamba e os ex-integrantes do "Power Couple Brasil" Deborah Albuquerque e Bruno Salomão foram alguns dos convidados que badalaram pelo septuagésimo aniversário do Ca'd'Oro, um dos medalhões do centro da capital.

Toni Pires/Pera Photo Press Tina Calamba, do 'BBB 23'





Por lá, eles acompanharam uma retrospectiva do hotel (aberto em 1956 na rua Augusta, o endereço foi o ícone inicial do glamour e símbolo máximo dos empreendimentos de luxo, frequentado por reis, presidentes e celebridades) comandada pelo diretor-gerente Fabrizio Guzzoni.

Toni Pires/Pera Photo Press Fabrizio Guzzoni





Também foram recebidos pela equipe do restaurante com um menu de releitura dos clássicos que fizeram história em todos esses anos e convidados a conhecer o Sky Bar, que ocupa o topo do imóvel e serve coquetéis clássicos. "O espaço já é bem disputado", destacou Guzzoni.

Toni Pires/Pera Photo Press Deborah Albuquerque e Bruno Salomão





Outro ponto alto do evento foi a apresentação do tenor Felipe Menegat, que interpretou três clássicos italianos. Um deles faz parte do repertório de Luciano Pavarotti, que, aliás, já se hospedou no local. Ele cantou acompanhado da não menos talentosa pianista Andréa Liria.

Divulgação Felipe Menegat e Leonardo Miggiorin





"Uma noite mágica! Dar voz a sucessos consagrados por Pavarotti, minha maior influência musical, ainda mais ao som do piano lindíssimo que tem a assinatura dele, me emocionou demais", confidenciou Menegat, enquanto se ajeitava para posar ao lado de Miggiorin.