Desde que o perfil "Galo Intruso", do Instagram, publicou a informação de que a família do cantor Gutto Soares havia ingressado com medidas judiciais contra a Lipa Comunicação, de Lisa Gomes, repórter do "TV Fama", da RedeTV!, a fim de tentar reaver o valor de R$ 100 mil reais investidos com assessoria de imprensa, a jornalista viu seu nome circular em meio a polêmicas. Não à toa, emitiu um comunicado para elucidar alguns pontos.

Um deles é que o dono dos hits "Gabriela" e "Coração no 150" foi "cliente no período de 2020 a 2021, tendo por escopo de serviços então prestados à divulgação de seu trabalho". O outro é que o contratante saldou parte do compromisso e, em 2021, devido à pandemia de Covid-19, optou por findar o acordo. Aí, tanto ela quanto Gutto, em virtude da rescisão, "celebraram um termo de confissão de dívida no qual a sua produtora se comprometeu em pagar determinada quantia". Porém, sem especificá-la.





Em outro trecho do informe, a repórter do programa de fofocas de Flávia Noronha e Nelson Rubens frisou que, assim como outras empresas de diversos setores econômicos, a deles (sim, Lisa divide o comando ao lado do marido) não passou incólume e sofreu os "reveses da crise sanitária" que terminaram por impossibilitar o cumprimento do tratado. Entretanto, "espera resolver oportunamente a pendência financeira com o credor".

Logo depois, a pernambucana de 39 anos, que há dez faz parte da equipe de contratados da TV de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho, deixou claro que todo e qualquer comentário (a respeito da inadimplência momentânea) que ofenda a sua honra como mulher trans ou da Lisa Produções será levada a conhecimento das autoridades competentes para apuração da prática criminosa, bem como terá as necessárias repercussões de natureza cível.

