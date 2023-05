Reprodução/Instagram Paulo Vieira





Paulo Vieira também resolveu dar a sua opinião a respeito do vídeo em que uma moça aparece usando um vestido transparente e "descendo até o chão" de forma provocante ao som de "Movimento da Sanfoninha", de Anitta, na comemoração de três anos da filha, no Rio de Janeiro. A atitude causou uma discussão na internet sobre o que é conveniente ou não em um momento como esse.

Para o humorista e apresentador, que está à frente dos quadros Big Terapia, do "Big Brother Brasil", e do Avisa Lá Que Eu Vou, do "Fantástico", da Globo, houve certo "exagero" por parte dela, e apontou o motivo. "Imagina tu chamar a Minnie para o seu aniversário de princesa e tua mãe chegar simplesmente fervendo de tesão? É chato, sim", escreveu o artista por meio do Twitter.







Com a repercussão, Brenna Azevedo usou o Instagram para relatar a preocupação de sua família diante da situação e questionar a forma como as pessoas tratam umas às outras nas redes sociais. "Nunca ia imaginar que isso ia viralizar assim. Todo mundo me chamando de escrota, de safada. Até famosos falando coisas absurdas sobre mim. Por que tudo isso?", indignou-se a pernambucana.

"Estava bêbada? Estava. Bebi bastante, porque estava feliz. Eu resolvi fazer essa festa em dois meses, foi tudo com sacrifício, sufoco e carinho. As pessoas não compreendem. Estão abominando", afirmou. Em outro momento, disse não se arrepender, ressaltou que agiria da mesma maneira em outra ocasião, mandou todos viver e ser felizes, e alegou que quem fica comentando é oprimido. "Estou apavorada. Vocês estão me deixando com medo", finalizou.

