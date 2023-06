Divulgação Marina Lima





Marina Lima também está atenta ao aumento de casos da doença no Brasil, especificamente no estado de São Paulo, nas cidades de Campinas, Jundiaí e Piracicaba, onde a cantora e compositora carioca fará apresentações no início de julho.

Por meio de uma publicação no Instagram, a artista, principal musa do pop nacional na década de 1980, deu mais detalhes sobre a infecção febril, causada por uma bactéria do gênero rickettsia e transmitida pela picada do carrapato.





Entre os comentários, há frases como: "Sempre bem informada e informando a gente. Vamos tomar todo o cuidado! Esse animal sempre foi perigoso, mas parece que evoluiu. Coisas da natureza" e "Parabéns pelo post, querida Marina. Arte e vida estão entrelaçadas".

Por aqui, o principal vetor da enfermidade é o carrapato-estrela, que é encontrado especialmente em capivaras. Os sintomas predominantes são febre, cefaleia, mal-estar generalizado, náuseas, vômitos e lesão no local onde o aracnídeo ficou aderido.