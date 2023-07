Divulgação Caio Castro grava as primeiras cenas como Filipe Masetti

O badboy Pablo Xavier de "Todas as Flores", sucesso no Globoplay, é passado cada vez mais distante na vida de Caio Castro: o ator e piloto da Copa Truck já está completamente imerso em um novo personagem. Trata-se de Filipe Masetti Leite, primeiro brasileiro a atravessar a América a cavalo.

O ex-galã da emissora da família Marinho (Caio agora tem contrato por obra, ou seja, recebe apenas enquanto estiver no ar) desembarcou no Canadá para dar o pontapé inicial ao longa "Cavaleiro das Américas", sob a direção do premiado Sean Cisterna, no Calgary Stampede, o maior festival de rodeio do mundo, nos dias 14 e 16 de julho.





O audiovisual retrata os passos do viajante que, depois de ter o visto negado e ser obrigado a sair do Canadá, país onde cresceu, teve que fazer uma jornada épica, de volta ao sítio dos parentes, no interior paulista, percorrendo 12 países e 16 mil quilômetros, em mais de dois anos de caminhada, entre 2012 e 2014.

Com o propósito de mostrar para as pessoas que imigrantes com poucos recursos podem realizar grandes feitos, Filipe conta com o apoio de sua namorada Amber para enfrentar os obstáculos de seu percurso: calor intenso, seca, frio, ursos, narcotraficantes e agentes de imigração corruptos. Tudo visando ao retorno para sua casa.

Reprodução/Instagram Filipe Masetti Leite





"Quando decidi fazer uma expedição pela América Central, naquela época, o Filipe Masetti já tinha me falado que iria virar filme e me chamou! Apesar de estar focado no automobilismo este ano, esse projeto é mais que um trabalho, pois somos ligados por alma de alguma forma'', revelou o multifacetado artista.