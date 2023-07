Reprodução/Instagram Lisa Gomes e Gutto Soares

Após relatar um episódio transfóbico por parte de Bruno, da dupla com Marrone, enquanto fazia uma matéria para o programa "TV Fama", da RedeTV!, Lisa Gomes voltou a ter o nome atrelado a um recente imbróglio envolvendo mais um intérprete cujo trabalho é voltado para os amantes da sofrência, moda de viola e música caipira. Desta vez, Gutto Soares.

É que, segundo o perfil "Galo Intruso", do Instagram, os familiares do artista mineiro acusam tanto Lisa quanto o marido, até então responsáveis pela assessoria dele, de darem um golpe de mais de R$ 100 mil reais. Em linhas gerais, ela e Paulo Roberto teriam oferecido o serviço para emplacá-lo na grande mídia, porém não obtiveram sucesso.

Reprodução/Instagram Gutto Soares













"Eu fico arrasado com essa situação, pois brincou com meu sonho. É muito triste acreditar em alguém e depois passar por isso. Não estávamos pedindo. Minha mãe se esforçou para pagar", destacou o rapaz de 25 anos ao "Galo Intruso". Eliana Soares fez coro às palavras do filho e acrescentou que "só quero que devolvam o dinheiro para investirmos na carreira do Gutto".

Com a repercussão do caso, Lisa deu uma entrevista à jornalista Fábia Oliveira alegando não se tratar de má-fé, mas de um desacordo comercial com a sua agência de comunicação. "Na verdade, não é esse valor que estão divulgando. É uma média de R$ 80 mil, que foi de uma campanha que elaborei para um projeto do Gutto. Enfim, esse processo é desde 2022, e não fui citada ainda", explicou.

Reprodução/Instagram Lisa Gomes

Pensa que acabou? Não! O "Galo Intruso" rebateu as declarações da contratada do canal de Osasco à colunista do site "Metrópoles" em uma nova postagem, intitulada: "Está mentindo. O buraco é mais embaixo, família pede justiça", na qual deixa claro ter tido acesso à ação na íntegra e que Lisa não apenas foi convocada, como também tinha três dias para quitar a dívida.



Procurada, Lisa Gomes retornou o nosso contato e reiterou sua não citação, afirmando que o seu departamento jurídico deve soltar um comunicado em breve.