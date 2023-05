Reprodução/Instagram Yasmin Brunet





Gabriel Medina é passado cada vez mais distante na história de amor de Yasmin Brunet. A modelo, que começou a se relacionar com o surfista em março de 2020, oficializou a união com o tricampeão mundial em uma cerimônia privada no Havaí e viu o castelo de areia dos dois ruir em janeiro do ano passado, deixou subentendido que está disponível para uma nova paixão.

Cabe aqui, portanto, uma emenda: não se trata de um "experimento" bagunçado. Os pretendentes precisam atender a alguns requisitos. "Deus, se for da sua vontade, coloca um cara fiel, cheiroso e tatuado na minha vida. Sua filha está preparada", declarou a herdeira de Luiza Brunet, acrescentando um emoji de coração na sequência. A partir daí, ela leu de tudo um pouco no Twitter.





Reprodução/Instagram Gabriel Medina e Yasmin Brunet





Entre as respostas que pipocaram na publicação, há uma que diz "só falta a tattoo, mas amanhã faço uma de rena" e outra que eleva as qualidades do rapaz, com frases como "e se for tudo isso num moreno de 1,84 de altura? Gosta de doguinhos e piadas sem graça, Yasmin?".

Brincadeiras à parte, a beldade confidenciou durante participação no podcast "PodDelas", com Boo Unzueta e Tata Estaniecki, que "final de relacionamento é horrível, mas é muito mais difícil quando você está sendo exposta o tempo todo. Foi cruel o meu, porque eram mentiras diárias, e sempre ruim para mim, eu sendo o lixo".

Deus se for da sua vontade coloca um cara fiel, cheiroso e tatuado na minha vida… sua filha está preparada ❤️ — Yasmin Brunet (@yasminbrunet1) May 23, 2023