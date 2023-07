Reprodução Bella Campos e MC Cabelinho

Bella Campos apareceu no Instagram nesta quinta (20), para esclarecer as polêmicas envolvendo o nome dela e do namorado, MC Cabelinho. Após a atriz não comparecer nas últimas festas e reuniões do elenco de Vai Na Fé, a internet supôs que seria por uma briga com José Loreto, que participa da mesma trama.

A artista não estava presente na visita surpresa que 30 atores fizeram para o diretor artístico da novela, Paulo Silvestrini, que aconteceu na última segunda (17).

Ao invés de comparecer na festa, ela e o namorado, MC Cabelinho, que também faz parte do elenco, foram vistos em um restaurante. Os atores da novela também se reuniram outras vezes durante a semana passada, mas a atriz não esteve presente em nenhuma das reuniões.

A intérprete de Jenifer Daiana usou os stories do Instagram para esclarecer os boatos sobre um desentendimento com o elenco. "Sim, gente, ultimamente eu não tenho saído muito, ultimamente eu não tenho ido a festas em geral, tanto dentro quanto fora do trabalho. Isso não é porque tenho problema com alguém específico. Estou respeitando esse momento. De férias, eu vou ter mais disposição, vou estar mais ativa por aqui", explicou a atriz.