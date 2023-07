Reprodução/Instagram Patrícia Pillar

Os tuiteiros de raiz estão sentindo falta das publicações contundentes de Patrícia Pillar. A última foi feita no dia 1º de maio. Feita, não. Compartilhada do perfil de Felipe Neto. Nela, o youtuber mostrou seu não contentamento com o aviso que o Google havia deixado na página inicial do buscador contra o PL das Fake News.

Mas a insatisfação da veterana artista não é de agora, não. Basta descer a barra de rolagem para visualizar um desabafo realizado em 28 de novembro de 2022 no qual diz "bye bye" ao microblog. "Cheguei ao meu limite em relação à cretinice do Elon Musk! Vou ficar até a noite para dar tempo de me despedir dos amigos!", escreveu.





Reprodução/Instagram Patrícia Pillar





Dentro dessa visão, a ex-estrela da Globo acrescentou que o empreendedor sul-africano era uma pessoa "intolerável". Tudo isso intensificou uma batalha contra a indecisão: "Estou matutando o que fazer com essa rede. 'Não sei se vou ou se fico. Não sei se fico ou se vou'", assumiu na época. Desde então, não voltou mais.

Cheguei ao meu limite em relação à cretinice do novo dono dessa rede! Vou ficar até a noite pra dar tempo de me despedir dias amigos! #byebyetwitter https://t.co/mV7oFQ6nVW — Patricia Pillar (@patriciapillar) November 28, 2022





É o novo dono daqui que é intolerável! — Patricia Pillar (@patriciapillar) November 29, 2022





“Mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda.” Estou matutando o que fazer com essa rede… Não sei se vou ou se fico. Não sei se fico ou se vou ;) — Patricia Pillar (@patriciapillar) November 29, 2022