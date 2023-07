Reprodução/Instagram Lady Lu

Famosa por cantar o hit "Loucura Loucura", mais conhecido pelo refrão "Lindo, tesão, bonito e gostosão", com letra de Sam, o "homem por trás de Gretchen", Lady Lu está soltando fogo pelas ventas. Isso porque o TikTok, principal destino do mundo para conteúdos curtos em celulares, barrou a publicação de um material em que ela aparece fazendo a coreografia no palco do "Qual É a Música?", de Silvio Santos, no SBT.

De acordo com a artista, o veto se deu no momento em que a sua equipe tentou recorrer à funcionalidade de impulsionamento. "Não aprovado. Este vídeo não pode ser promovido ou não pode receber tráfego total pelos seguintes motivos: o anúncio apresenta conteúdo sexualmente sugestivo. Isso pode incluir, sem limitação, atividades sexuais ou excesso de comportamentos sexualmente provocantes", disse o aplicativo em resposta à solicitação.





De fato, a fenda profunda, o recorte estratégico e o decote poderoso – alô, anos 90! – compuseram a silhueta justíssima no look da ex-assistente de palco do programa dos palhaços Atchim e Espirro na Bandeirantes e ex-integrante do grupo As Ladies. Isso sem contar a panaceia de sussurros e a "pegada" sexy na hora de fazer a performance – a mesma vertente que, diga-se passagem, tornou milionária Carla Perez na época do É o Tchan!.